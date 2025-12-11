Захарова: арест археолога Бутягина не останется для Польши без последствий
Задержание в Польше российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина не останется без последствий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По словам госпожи Захаровой, ученого пригласили читать лекции о гибели Помпей «в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде». Она подтвердила, что господина Бутягина задержали по запросу Украины. Украинские власти обвиняют археолога в несанкционированном проведении раскопок в Крыму и «уничтожении культурного наследия», он арестован.
«Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений, — сказала Мария Захарова (цитата по ТАСС). — И отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий».
Посольство России в Варшаве поддерживает контакт с адвокатом Александра Бутягина, добавила представитель МИД.
В Кремле задержание ученого назвали правовым произволом. Польша стала неподходящим местом для поездок россиян, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.