Песков назвал правовым произволом задержание археолога Бутягина в Польше

Россиянам лучше воздержаться от поездок в Польшу из-за «полного беззакония» со стороны польских властей, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал задержание в Польше российского археолога Александра Бутягина.

Представитель Кремля заявил, что Россия будет требовать по дипломатическим каналам прав на защиту интересов задержанного. «Это правовой произвол. Абсолютно»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

«Принимая во внимание оголтелость, которая сейчас царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самое подходящее место для поездок», — добавил пресс-секретарь.

Представителя Эрмитажа Александра Бутягина задержали в Польше по запросу Украины. По предварительным данным, его разыскивают из-за археологических раскопок в Крыму. На допросе он якобы отказался давать объяснения, и его арестовали на 40 дней. Российский ученый проводил раскопки в «Древнем городе Мирмекион» в Керчи. Как утверждает украинская сторона, объект культурного наследия получил повреждения, ущерб оценили в 200 млн гривен (369 млн руб.).