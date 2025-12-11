Арендатору земли у озера Круглое в Воронеже отказали в отмене возмещения ущерба

Воронежский облсуд отклонил апелляционную жалобу арендатора земельного участка у памятника природы «Озеро Круглое» в Подгорном и оставил в силе решение Левобережного райсуда о взыскании 5,2 млн руб. ущерба с него. Об этом сообщили в региональном минприроды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданин М. (согласно картотеке суда, речь может идти об Александре Монакове) подал апелляционную жалобу, указав на нарушение своего права на ознакомление с материалами дела и заявляя о нахождении арендуемого участка вне границ охранной зоны. Однако суд посчитал, что у гражданина была возможность изучить информацию во время рассмотрения дела в первой инстанции, а данные о границах, включенных в реестр ЕГРН, не позволяют принять его сторону.

По мнению минприроды, ущерб почвам у озера Круглое был причинен из-за планировки участков и отсыпки грунта. Ведомство пыталось решить вопрос до суда, но арендатор отказался возмещать ущерб добровольно.

«Собственник участка — санкт-петербургского ООО СЗ "Вит-строй" Виталия Польщикова — направил арендатору письмо с требованием вывезти мусор, на что спустя время пришел ответ об очистке берега. Дальнейшее обследование показало, что кучи отходов так и не поменяли своего расположения»,— рассказали в минприроды о причинах обращения в суд.

В сентябре ведомство выявило незаконную стройку в районе улицы Октябрьской в селе Новая Усмань на особо охраняемой природной территории (ООПТ) на реке Усмань. Было инициировано административное расследование по факту нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ (ст. 8.39 КоАП РФ, штраф до 4 тыс. руб. для граждан, до 20 тыс. руб. для должностных лиц, до 500 тыс. руб. для юридических лиц).

Ульяна Ларионова