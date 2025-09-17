Экологи нашли незаконную стройку в природоохранной зоне в Воронежской области

Специалисты Минприроды Воронежской области выявили незаконную стройку в районе улицы Октябрьской в селе Новая Усмань в особо охраняемой природной территории (ООПТ) на реке Усмань. Было инициировано административное расследование по факту нарушения правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ (ст. 8.39 КоАП РФ, штраф до 4 тыс. руб. для граждан, до 20 тыс. руб. для должностных лиц, до 500 тыс. руб. для юридических лиц). Нарушителю выдано предостережение о недопустимости нарушения экологического законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В мае ведомство возбудило административное производство о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ из-за попытки обустроить пляж на берегу реки Воронеж у базы отдыха «Дивноречье» в деревне Писаревка Рамонского района.

В феврале министерство обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 415 млн руб. за причинение вреда почвам к Ирине Фоминой, утверждая, что во время строительных работ на участке вблизи реки Усмань был причинен ущерб заливному лугу. Следующее заседание по делу назначено на 8 октября.

Ульяна Ларионова