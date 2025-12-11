В Оренбуржье предложили увеличить объем дорожного фонда на три года

Объем дорожного фонда предложили увеличить до 25,1 млрд руб. в 2026 году, 23,5 млрд руб. в 2027 году и 24,9 млрд руб. в 2028 году. Соответствующие поправки в проект бюджета региона рассмотрел комитет Законодательного собрания (ЗС) по собственности, природопользованию и строительству в четверг, 11 декабря. Об этом сообщило ЗС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В следующем году на развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог дополнительно направят 362,6 млн руб. На 13,7 млн руб. больше получит областной проект «Региональная и местная дорожная сеть».

Кроме этого, увеличены расходы на восстановление лесов и развитие питомнических и семеноводческих хозяйств. Бюджет на сферу лесных отношений в 2026 году составит почти 11 млрд руб.

На 33,4 млн руб. планируется прибавить бюджет на коммунальное хозяйство по госпрограмме «Обеспечение комплексного развития сельских территорий». Средства предназначены в том числе для наружного водопровода жилого микрорайона с. Ташла (23,3 млн руб.) и для строительства системы водоснабжения в юго-западной части пос. Новосергиевка (10,1 млн руб.).

На 46 млн руб. увеличатся капвложения в объекты госсобственности — областные и межмуниципальные дороги (16 вместо запланированных 10).

Ранее сообщалось, что бюджет региона на 2025 год и на плановый период 2026/27 года предложили скорректировать из-за безвозмездных поступлений. Дополнительные средства также планируют направить на обеспечение высокоскоростным интернетом зданий школ и средних учебных заведений, на субсидии для привлечения в Оренбуржье IT-специалистов. Окончательное решение о внесении изменений в региональный бюджет примут депутаты на заседании ЗС 18 декабря.

Руфия Кутляева