В Оренбуржье предлагают выделить 126 млн на высокоскоростной интернет и 3,6 млн на IT-специалистов

Более 126 млн руб. предлагается направить на обеспечение высокоскоростным интернетом зданий школ и средних учебных заведений в следующем году. Такое предложение озвучили во время обсуждения поправок в проект бюджета области на 2025 год и на плановый период 2026/27 года, сообщило Законодательное собрание Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автором поправки выступил комитет ЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству и фракция «Единая Россия».

В качестве еще одной поправки хотят выделить 6,3 млн руб. на субсидии для привлечения в Оренбуржье IT-специалистов. Еще 6,8 млн руб. предлагается заложить на проведение мероприятий по развитию компьютерного спорта и спортивного программирования (новое направление в бюджете).

Всего в документ инициировано свыше 300 правок только по 2026 году. Результаты голосования по поправкам передадут в бюджетный комитет. Окончательное решение примут депутаты на заседании Законодательного Собрания 18 декабря.

Ранее сообщалось об основных изменениях в бюджет на 2025 год. Доходная и расходная части бюджета увеличены за счет безвозмездных поступлений в размере 0,4 млрд руб.

Руфия Кутляева