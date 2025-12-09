Бюджет Оренбуржья на этот год предложили скорректировать с учетом новых поступлений

Во вторник, 9 декабря, на заседании комитета ЗС по бюджетной, налоговой и финансовой политике с участием министра финансов области Евгения Сенчева рассмотрели изменения в бюджет Оренбуржья на 2025 год и плановый период 2026/27 года. Об этом сообщило Законодательное собрание Оренбургской области.

Основные параметры документа этого года с учетом изменений: доходы — 148,9 млрд руб., расходы — 182,2 млрд руб. Дефицит областного бюджета в 2025 году остался прежним и составит 33, 3 млрд руб. Доходная и расходная части бюджета увеличены за счет безвозмездных поступлений в размере 0,4 млрд руб.

На 1,2 млрд руб. увеличили расходы на выплаты участникам специальной военной операции и членам их семей. После изменений расходная часть составила более 14 млрд руб. Дополнительно 600 млн руб. выделил резервный фонд правительства РФ на возмещение выплат пострадавшим от паводка. Из областного бюджета добавлено 100 млн руб. на капитальный ремонт домов в историческом центре Оренбурга.

Такие изменения одобрил комитет. Теперь расходы снова рассмотрят с учетом заключения Счетной палаты на ближайшем заседании 18 декабря.

Руфия Кутляева