Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородский минфин намерен занять еще 15 млрд рублей кредитов

Минфин Нижегородской области 10 декабря 2025 года объявил 15 электронных аукционов на привлечение кредитных линий по 1 млрд руб. каждая. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Срок кредитных линий составляет 270 дней, максимальная цена контракта — 147,9 млн руб. Процентная ставка установлена плавающая — ключевая ставка ЦБ (16,5%) плюс надбавка в размере не более 3,5%.

Итоги аукционов подведут 19 декабря.

По данным регионального минфина, на 1 декабря госдолг Нижегородской области составил 186,56 млрд руб. За месяц он уменьшился на 340 млн руб. Доля коммерческих кредитов сейчас составляет 14,5%. Прогноз по долгу на 1 января 2026 года — 212,88 млрд руб.

С начала года регион привлек 129,74 млрд руб. заемных средств, погасил — 112 млрд руб. На обслуживание госдолга за 11 месяцев потратили 6,22 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре Нижегородская область уже проводила аукционы на пять кредитных линий по 1 млрд руб. каждая.

Галина Шамберина