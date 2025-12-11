Нижегородский минфин намерен занять еще 15 млрд рублей кредитов

Минфин Нижегородской области 10 декабря 2025 года объявил 15 электронных аукционов на привлечение кредитных линий по 1 млрд руб. каждая. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Срок кредитных линий составляет 270 дней, максимальная цена контракта — 147,9 млн руб. Процентная ставка установлена плавающая — ключевая ставка ЦБ (16,5%) плюс надбавка в размере не более 3,5%.

Итоги аукционов подведут 19 декабря.

По данным регионального минфина, на 1 декабря госдолг Нижегородской области составил 186,56 млрд руб. За месяц он уменьшился на 340 млн руб. Доля коммерческих кредитов сейчас составляет 14,5%. Прогноз по долгу на 1 января 2026 года — 212,88 млрд руб.

С начала года регион привлек 129,74 млрд руб. заемных средств, погасил — 112 млрд руб. На обслуживание госдолга за 11 месяцев потратили 6,22 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре Нижегородская область уже проводила аукционы на пять кредитных линий по 1 млрд руб. каждая.

Галина Шамберина