Нижегородская область за октябрь увеличила госдолг на 11,7 млрд рублей

Госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2025 года составил 186,9 млрд руб., следует из данных регионального минфина. За месяц долг вырос на 11,7 млрд руб. или на 6,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По сравнению с началом текущего года он вырос почти на 18 млрд руб., прогноз по объему долга на 1 января 2026 года — почти 199 млрд руб.

В структуре госдолга области на 1 ноября 71,9% составляют федеральные бюджетные кредиты, 10,2% — государственные ценные бумаги, 0,8% — госгарантии. Доля кредитов коммерческих банков по сравнению с началом октября увеличилась с 13,7% до 17,1%.

На обслуживание долга с начала года из областного бюджета потратили 3,54 млрд руб., в том числе 2 млрд руб. — на обслуживание коммерческих кредитов.

Галина Шамберина