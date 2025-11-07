Нижегородская область привлечет кредиты на 5 млрд рублей
Минфин Нижегородской области опубликовал на сайте госзакупок пять лотов на открытие кредитных линий на 1 млрд руб. каждая с плавающей ставкой. Минимальная цена лота составит 147,9 млн руб.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Кредитные линии планируется открыть на срок до девяти месяцев. Заемные средства требуются для финансирования дефицита областного бюджета, погашения долговых обязательств региона и пополнения остатков на счете.
Заявки на торги принимаются до 14 ноября, итоги аукционов определят 17 ноября.
Как писал «Ъ-Приволжье», минфин Нижегородской области увеличил объем коммерческих кредитов для финансирования дефицита бюджета. В ближайшие годы министерство планирует привлечь в коммерческих банках 21,5 млрд руб.