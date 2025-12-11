«Россети Тюмень» оказали помощь югорскому энергопредприятию

«Россети Тюмень» провели ремонт электрооборудования дочерней компании АО «ЮТЭК-Региональные сети» – «Региональные электрические сети – Запад» в ХМАО-Югре. Работы повысили надежность энергоснабжения биатлонного центра в городе Урае и восьми СНТ.

В рамках договора по оказанию нетарифных услуг системообразующая сетевая компания привела в нормативное состояние кабельную линию электропередачи (ЛЭП) 6 кВ сторонней организации. Сотрудники «Россети Тюмень» заменили поврежденный участок ЛЭП и смонтировали концевую муфту. Чтобы не нарушать комфорт потребителей, во время работ электричество подавалось непрерывно по резервной схеме. Технические мероприятия завершились успешными высоковольтными испытаниями.

«Россети Тюмень» регулярно поддерживают предприятия электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Сотрудничество со сторонними организациями вместе с реализацией собственных программ позволяет компании обеспечивать надежную работу энергетической инфраструктуры Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»