В Германии суд не позволил таможне конфисковать «танкер теневого флота» Eventin

Федеральный финансовый суд Германии постановил, что таможня не может конфисковать танкер Eventin. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung. Судно с 99 тыс. тонн нефти стоимостью €40 млн находится на стоянке у берегов Рюгена с января. Евросоюз считает, что оно входит в «теневой флот» России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tobias Schlie / Reuters Фото: Tobias Schlie / Reuters

В январе на борту Eventin отказали все системы. Несколько часов танкер дрейфовал в Балтийском море у берегов земли Мекленбург—Передняя Померания, затем спасательные службы отбуксировали его на стоянку.

Eventin входит в 16-й пакет санкций Евросоюза против России, то есть ему запрещено заходить в европейские порты. Однако суд ФРГ сослался на международное право, которое позволяет судам заходить в аварийные порты в чрезвычайных ситуациях.

По данным немецкого Центрального командования по чрезвычайным ситуациям на море, Eventin вышел из российского порта Усть-Луга 6 января и направился в египетский Порт-Саид под флагом Панамы.