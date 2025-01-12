Потерявший управление танкер Eventin отбуксирован к немецкому порту в Балтийском море

Немецкие суда отбуксировали потерявший управление танкер Eventin к якорной стоянке возле порта Засниц на острове Рюген в Балтийском море, сообщил представитель морской аварийно-спасательной службы ФРГ.

По словам представителя ведомства, которые приводит ТАСС, танкер находится примерно в 5 км от берега и будет оставаться там до принятия решения о его дальнейшей судьбе. Детали ремонта и сроки работ пока неизвестны.

Танкер Eventin, перевозящий 99 тыс. т нефти, 10 января потерял управление из-за отключения электроэнергии на борту. Судно шло под флагом Панамы. На борту находились 24 человека. По информации немецкой газеты Spiegel, судно вышло из российского порта Усть-Луга и держало путь в египетский Порт-Саид. Танкер длиной 274 м и шириной 48 м был построен в 2006 году.