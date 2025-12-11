На СвЖД в начале декабря от снега очистили почти 10 тыс. км пути

За первые восемь декабрьских дней на Свердловской железной дороге (СвЖД) снегоуборочная и пневмоочистительная техника совершила 350 рейсов, сообщили в пресс-службе СвЖД. В период сильных снегопадов было очищено 9,5 тыс. км главных и станционных путей, а со станций и платформ убрали и вывезли свыше 115 тыс. куб. м снега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Перед началом зимы железнодорожники отремонтировали и обновили снегоуборочные машины, выделили локомотивы для несамоходных видов техники, определили точки дислокации на важнейших станциях и перегонах, актуализировали регламенты проведения снегоуборочных работ. Так, на снегоуборочные машины СМ-2 установили автоматизированную систему видеоконтроля, которая позволяет управлять загрузкой и выгрузкой снега. Кроме того, для оперативных выездов на перегоны каждого региона будет отправляться локомотивная техника. В тяговом подвижном составе утеплили узлы и агрегаты, заменили топливо, на электровозы установили специальные снегозащитные рамки. Динамику погодных факторов в постоянном режиме отслеживает гидрометеорологическая служба РЖД.

В течение ноября снегоуборочная техника совершила 389 рейсов — преимущественно на севере Уральского федерального округа (УрФО). За это время было очищено 10,5 тыс. км пути, убрано свыше 127 тыс. куб. м снега.

Ирина Пичурина