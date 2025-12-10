План планом вышибают

Администрация США рассчитывает получить согласие Украины на мирный план президента Дональда Трампа к Рождеству 25 декабря. Об установленном новом сроке для Киева сообщила со ссылкой на источники в Белом доме газета Financial Times. Сам Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского «взять себя в руки» и принять условия США, чтобы избежать поражения. Рассматривать альтернативный план Украины и Европы, направленный в Вашингтон 10 декабря, глава Белого дома, очевидно, вообще не намерен. В интервью изданию Politico он назвал Зеленского «торгашом», а его европейских союзников — слабыми лидерами, неспособными участвовать в мирном урегулировании на Украине.

Дональд Трамп увидел во Владимире Зеленском сходство с известным американским аферистом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, умевшим «продать что угодно и когда угодно»

Фото: ullstein bild / Getty Images Дональд Трамп увидел во Владимире Зеленском сходство с известным американским аферистом XIX века Финеасом Тейлором Барнумом, умевшим «продать что угодно и когда угодно»

Фото: ullstein bild / Getty Images

О решимости администрации США не терять темп переговоров по Украине со ссылкой на источники в Белом доме сообщила 10 декабря газета Financial Times. «Посланники президента Трампа дали Зеленскому дни, чтобы принять мирное соглашение, которое требует от Украины признать территориальные потери в обмен на неоговоренные гарантии безопасности США»,— рассказали официальные лица, знакомые с ходом переговоров. Один из собеседников издания сообщил, что согласовать сделку с Киевом Трамп надеется к Рождеству, которое католики и протестанты отмечают 25 декабря.

Предыдущим просроченным дедлайном, который президент Трамп установил для достижения «сделки по Украине», был День благодарения, отмечаемый в США 27 ноября.

Обозначение сроков украинского урегулирования, несмотря на их несоблюдение, давно стало излюбленным приемом главы Белого дома, пытающегося таким способом активизировать мирный процесс.

Несмотря на отсутствие официального подтверждения Вашингтона о новом сроке, опубликованное 9 декабря интервью президента Трампа изданию Politico не оставляет сомнений в его сохраняющемся решительном настрое добиваться скорейшего урегулирования украинского кризиса. «Им придется начать быть конструктивными, начать принимать некоторые моменты. Так бывает, когда ты проигрываешь»,— заявил Дональд Трамп, указав на то, что Россия находится в более сильной переговорной позиции, нежели Украина, в то время как последней грозит военное поражение.

«Украина теряла территории и до моего прихода к власти. Вы просто посмотрите на карты. Я в Белом доме уже десять месяцев. И за это время они потеряли большую территорию. Они потеряли много территорий, причем очень хороших»,— заявил Трамп. «Жуликоватый Джо Байден дал ему $350 млрд. И посмотрите, к чему это привело. Он лишился примерно 25% своей страны»,— заявил, говоря о Зеленском, президент Трамп.

Он также назвал украинского президента «отличным торгашом», сравнив его с самым известным шоуменом-аферистом в истории США Финеасом Тейлором Барнумом, жившим в XIX веке и, по словам Трампа, умевшим «продать что угодно и когда угодно». В ходе одной из своих громких афер Барнум, подделав документы старой негритянки, возил ее по Америке с бродячим цирком и заработал много денег, рассказывая, что ей якобы 161 год и что она была няней самого Джорджа Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Новые уничижительные высказывания Трампа о Зеленском, которого он призвал «взять себя в руки» и все-таки прочесть и принять мирный план США, а также согласиться на проведение новых президентских выборов на Украине, показали, что президент США больше не видит в нем реального партнера для диалога.

Такое же отношение Дональд Трамп проявил и к европейским соавторам альтернативного плана по Украине, обсуждать с которыми украинское урегулирование он не намерен.

«Они много рассуждают, но не выдают конкретных результатов. И война продолжается»,— отрезал глава Белого дома. По его словам, некоторые европейские лидеры «разрушают свои страны» и «большинство европейских государств разлагаются». «То, что сейчас происходит с Европой, ужасно»,— добавил президент США.

По оценке газеты The Washington Post, несмотря на «жесткую переговорную тактику» президента Трампа, мирное соглашение по Украине, «похоже, приближается».

Как заявила 9 декабря заместитель представителя США при ООН Дженнифер Лосетта, Россия и Украина должны сделать трудный выбор для окончания конфликта. «Наша цель — положить конец войне и добиться взаимоприемлемого мирного соглашения, которое сделает Украину суверенной и независимой и предоставит возможность для реального процветания»,— отметила Дженнифер Лосетта в ходе заседания Совбеза ООН по Украине. «США ведут неустанную челночную дипломатию, пытаясь сузить разногласия между Москвой и Киевом. Мы также хотим подтолкнуть стороны к согласованию ряда условий. Эти дискуссии являются сложными, но они продолжаются»,— добавила американский дипломат.

Между тем выступивший в Совбезе постпред РФ при ООН Василий Небензя поддержал американский мирный план по Украине, противопоставив его предложениям Киева и его союзников. «Кто-то из инициаторов этого заседания может внятно сформулировать, зачем украинцев заставляют воевать против их воли, когда на столе находятся вполне реалистичные предложения о долгосрочном и устойчивом урегулировании украинского конфликта, над которыми кропотливо работают наши американские коллеги?!» — задался вопросом Василий Небензя.

Комментируя последние заявления президента Трампа в интервью изданию Politico, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 декабря сообщил о том, что в Кремле с ними внимательно ознакомились. По его словам, оценки Трампа по теме членства Украины в НАТО и «того, как Украина теряет земли» во многом созвучны пониманию России.

В то время как Дональд Трамп ждет от Зеленского позитивного ответа на свой мирный план, украинский президент уже дал понять, что он предпочитает отправить в Вашингтон альтернативный мирный план Киева, согласованный с его союзниками, но, судя по всему, неприемлемый для администрации США. «Мы работаем на уровне наших советников сегодня и завтра. Думаю, завтра мы уже передадим его»,— заявил Зеленский 9 декабря. По его словам, «в работе» находятся три документа.

«Есть рамочный документ из 20 пунктов — он постоянно изменяется. Второй документ — о гарантиях безопасности, третий — о послевоенном восстановлении Украины»,— сообщил Зеленский.

Кроме того, он повторил ряд своих известных установок о том, что Украина не готова к территориальным уступкам и что Киев очень нуждается в «репарационном кредите», под который руководство ЕС намерено изъять €210 млрд российских активов.

Как заявила 9 декабря в своем выступлении в Европарламенте глава европейской дипломатии Кая Каллас, «для того чтобы любой мирный план сработал, необходимы европейцы». «Можно предлагать что угодно, но, если европейцы или украинцы с этим не согласны, это просто не будет работать»,— предупредила Каллас, продолжив спор с президентом Трампом.

При этом, по информации телеканала CNN, европейские страны опасаются, что президент Трамп в итоге может возложить на них и на Киев вину за продолжение украинского конфликта в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах.

