Бетховен, «Елки 12» и «Парфюмер»

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут послушать произведения Бетховена, оценить выступление рок-группы и принять участие в «Караоке-лото». А еще можно сходить на постановку «Парфюмер» и посмотреть «Елки 12». Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

13 декабря, в 21:00 на сцене рок-бара «Треугольник» группа «АнимациЯ» даст концерт в рамках юбилейного тура. Коллектив представит программу из хитов и новых песен с готовящегося к выходу альбома. Среди известных треков — «Родина», «Спички», «Черта», «Журавли».

Стоимость билета — от 1 700 руб. (16+)

13 декабря, в 19:00 в Зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской пройдет концерт, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена. Солисты Сочинской камерной филармонии исполнят Сонату №3 до мажор, Сонату для виолончели и фортепиано №3 ля мажор и Сонату №8 «Патетическая». В программе участвуют лауреат международных конкурсов Александр Осминин (фортепиано, Москва) и заслуженный артист России Владимир Шохов (виолончель).

Стоимость билета — от 1 500 руб. (6+)

14 декабря, в 21:00 в ресторане «Фестивальный» состоится концерт артиста Mazzakyan. Как сказано в описании, в рамках нового музыкального этапа в живом исполнении трио прозвучат песни, написанные за последние 20 лет в жанрах pop, house и R&B.

Стоимость билета — от 1 000 руб. (16+)

14 декабря в 19:00 в ресторане «Курортный роман» состоится концерт музыкального объединения A Bit Of Jazz («Абитов Джаз»), основанного саксофонистом Тимуром Абитовым. В программе — исполнение джаза, фьюжн, соула и импровизационных сетов, подготовленных музыкантами Черноморского побережья и приглашенными артистами из России и зарубежных стран. Вторая часть программы включает джем-сейшн.

Стоимость билета — от 1 200 руб. (0+)

Какие спектакли посмотреть

12 декабря в 19:00 Зимний театр покажет спектакль «Парфюмер». Предстоящий показ основан на одноименном романе и повествует о судьбе парфюмера Жана-Батиста Гренуя, который ради создания идеального аромата совершает серию преступлений. Продолжительность постановки составляет 120 минут с одним антрактом. В главных ролях заняты Андрей Носков, Розалия Садыкова и Мария Семушина. Режиссер — Людмила Никитина. Театр-постановщик — Антреприза Людмилы Никитиной «Театр тут».

Стоимость билета — от 1 500 руб. (16+)

12 декабря в 18:00, в камерном театре «Черный кот» в Сочи покажут ироничную сказку-притчу «Два билета, три пингвина» — историю о трех пингвинах, которые во время великого потопа сталкиваются с непростым выбором. Когда на спасительный ковчег можно пройти лишь по двум билетам, героям предстоит решить, что важнее — правила или верность другу.

Стоимость билета — от 850 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

13 декабря, в «Кино Море Молл» в 15.00 состоится показ фильма «Елки 12». Новогодняя комедия продолжительностью 90 минут расскажет о девятилетнем мальчике Вани из Кирова, который, узнав о разладе родителей, в канун праздника отправляется в Великий Устюг к Деду Морозу, чтобы просить о чуде для своей семьи. В кинокартине появятся Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков и другие актеры. Режиссерами выступили Ольга Долматовская, Борис Дергачев, Юрий Коробейников, Андрей Силкин.

Стоимость билета — от 640 руб. (12+)

14 декабря, в 16:00 пройдет показ мультфильма «Волчьи дети Амэ и Юки». Сюжет повествует о детях-оборотнях Юки и Амэ, которые после гибели своего отца, последнего представителя древнего рода, вынуждены покинуть большой город вместе с матерью. Чтобы скрыть свою истинную природу, семья переезжает в сельскую глушь, где детям предстоит взрослеть и выбирать между человеческим миром и своими дикими корнями. Согласно данным Кинопоиска, фильм имеет рейтинг 8.0 на основе 33,4 тыс. оценок. Продолжительность фильма составляет 117 минут.

Стоимость билета — от 640 руб. (12+)

Куда сходить еще

12 декабря, в 21:00 в ресторане «Сидрерия» пройдет музыкальная вечеринка «Караоке-лото». Как сказано в описании, это игра, в которой каждый вытянутый номер бочонка соответствует одному из 90 новогодних и праздничных хитов. Участники исполняют песни, получают баллы за активность и харизму, соревнуясь за титул «Главный музыкальный чемпион вечера», кубок «Новогодняя звезда» и подарки от партнеров.

Стоимость билета — от 990 руб. (18+)

13 декабря в 19:00 пройдет иммерсивная пешеходная экскурсия «Новогоднее путешествие с фонарщиком Фаролеро». Это интерактивный вечерний спектакль-прогулка по празднично украшенным улицам Сочи. Участники в сопровождении актера-фонарщика проследуют от площади торговой галереи «Гранд Марина» по Курортному проспекту и улице Навагинской.

Стоимость билета — от 1 990 руб. (0+)

13 декабря в 19:00, в зале «Сами» в Сириусе состоится концерт-спектакль «Всплыть наверх, или Кулак дружбы». Мероприятие представляет жанр stih up (поэтический стендап). Настасья, финалистка шоу «Битва за время», исполнит ироничные и лиричные стихи, затрагивающие темы близости, уязвимости, поиска опор и внутренней легкости.

Стоимость билета — от 900 руб. (18+)

14 декабря на курорте пройдет пешеходная иммерсивная экскурсия «Сочи: нити времени». Маршрут включает Курортный проспект, виллу «Вера» и другие знаковые места города. Участники ознакомятся с историей и культурным наследием города-курорта через судьбы людей, создававших его. Место встречи — у Каскадного фонтана по адресу ул. Орджоникидзе, 5.

Стоимость билета — от 1 900 руб. (6+)

