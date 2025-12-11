Новогодние подарки для жителей приграничных территорий отправили из Екатеринбурга

Депутаты Екатеринбургской городской думы приняли участие в организации отправки новогодних подарков для жителей приграничных территорий и участников специальной военной операции. Акция приурочена к приближающемуся Новому году и направлена на поддержку граждан, проживающих в зоне конфликта и принимающих участие в боевых действиях.

Заместитель председателя екатеринбургской гордумы Илья Бондарев направил более 300 наборов сладостей для детей, проживающих в Курской и Белгородской областях. Кроме того, депутат Елена Бондаренко совместно с общественным движением «Чкаловцы своих не бросают!» организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.

В состав отправленных грузов вошли рисунки и открытки от школьников и воспитанников детских садов, маскировочные сети, полевые матрасы, теплая одежда и запчасти для техники. Помощь предназначена для участников СВО, дислоцированных в Луганске, Донецке и других территориях. В формировании посылок также приняли участие члены Молодежной палаты при думе.

Депутат, участник спецоперации Станислав Киселев инициировал участие Екатеринбурга во Всероссийском проекте «Новый год в новые регионы», в рамках которого ведется сбор подарков для детей из прифронтовых городов. В январе Станислав Киселев лично планирует посетить Макеевку, Волноваху, Угледар и другие населенные пункты, чтобы доставить подарки и организовать праздничные мероприятия. По возвращении команда депутата планирует предоставить отправителям – школьникам Екатеринбурга – видеоотчеты о доставленной помощи.