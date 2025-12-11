В Туапсе забраковали более 20 тонн турецких томатов из-за вируса

В морском порту Туапсе специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявили в партии томатов массой свыше 20 тонн карантинные вирусы. Проверка показала наличие вируса мозаики пепино и вируса коричневой морщинистости плодов. Их жизнеспособность подтверждена фитосанитарным заключением, ввоз партии был запрещен, продукцию отправили обратно поставщику, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее в морском порту Туапсе сотрудники Россельхознадзора во время карантинного фитосанитарного контроля обнаружили в пяти партиях турецких мандаринов общим объемом 116,7 тонны заражение средиземноморской плодовой мухой — карантинным вредителем для России. Чтобы не допустить его распространения в стране, ввоз этих партий был запрещен, а также было выдано предписание провести фумигацию. По информации пресс-службы Южного межрегионального управления Россельхознадзора, владелец груза уже провел обеззараживание зараженных мандаринов.

Региональные ведомства отмечают рост нарушений, связанных с оборотом сельскохозяйственной продукции. По информации Сочинской таможни, с начала сезона через пост МАПП Адлер импортировано около 7 тыс. тонн плодоовощной продукции, из которых более 5 тыс. тонн составили мандарины. Увеличение объемов сопровождается ростом случаев ввоза товара без обязательных документов и с нарушением ограничений, преимущественно среди физических лиц.

При досмотре одного из автомобилей сотрудники таможни обнаружили порядка 500 кг мандаринов, размещенных в салоне и багажнике, при отсутствии подтверждающих документов. Партия была признана товаром, не относящимся к личному пользованию, ее ввоз запрещен. Владельца привлекли к административной ответственности. С октября возбуждено 44 административных дела, всего выявлено более 1 тонны цитрусовых, перемещенных с нарушением таможенных требований.

Мария Удовик