Песков о задержании в Польше археолога из Эрмитажа, инвестициях в Россию и встречах Путина

Песков назвал правовым произволом задержание ученого Бутягина в Польше

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал задержание в Польше ученого из России, рассказал об отношении Москвы к иностранным инвестициям и ближайших планах президента Владимира Путина. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О планах США

  • Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, страна в них заинтересована.
  • Что касается планов США по возвращению РФ в мировую экономику, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением.

О произволе Польши

  • Действия Польши — абсолютный правовой произвол. Дипломаты будут защищать интересы задержанного в Польше ученого из РФ Александра Бутягина и добиваться его освобождения.
  • Главное сейчас — добиться освобождения ученого Бутягина, а не внимание к делу.
  • Кремль считает Польшу не подходящим сейчас местом для поездок россиян.

О планах Путина

  • Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам с участием Михаила Мишустина и Эльвиры Набиуллиной.
  • Путин встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
  • Завтра у Путина запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркмении.

Юлия Алексеева

