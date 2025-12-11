Песков о задержании в Польше археолога из Эрмитажа, инвестициях в Россию и встречах Путина
Песков назвал правовым произволом задержание ученого Бутягина в Польше
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал задержание в Польше ученого из России, рассказал об отношении Москвы к иностранным инвестициям и ближайших планах президента Владимира Путина. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
О планах США
- Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, страна в них заинтересована.
- Что касается планов США по возвращению РФ в мировую экономику, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением.
О произволе Польши
- Действия Польши — абсолютный правовой произвол. Дипломаты будут защищать интересы задержанного в Польше ученого из РФ Александра Бутягина и добиваться его освобождения.
- Главное сейчас — добиться освобождения ученого Бутягина, а не внимание к делу.
- Кремль считает Польшу не подходящим сейчас местом для поездок россиян.
О планах Путина
- Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам с участием Михаила Мишустина и Эльвиры Набиуллиной.
- Путин встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.
- Завтра у Путина запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркмении.