Песков о задержании в Польше археолога из Эрмитажа, инвестициях в Россию и встречах Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал задержание в Польше ученого из России, рассказал об отношении Москвы к иностранным инвестициям и ближайших планах президента Владимира Путина. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О планах США

Россия была и остается открытой для зарубежных инвестиций, страна в них заинтересована.

Что касается планов США по возвращению РФ в мировую экономику, то мы не занимаемся мегафонным обсуждением.

О произволе Польши

Действия Польши — абсолютный правовой произвол. Дипломаты будут защищать интересы задержанного в Польше ученого из РФ Александра Бутягина и добиваться его освобождения.

Главное сейчас — добиться освобождения ученого Бутягина, а не внимание к делу.

Кремль считает Польшу не подходящим сейчас местом для поездок россиян.

О планах Путина

Путин сегодня проведет совещание по экономическим вопросам с участием Михаила Мишустина и Эльвиры Набиуллиной.

Путин встретится с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Завтра у Путина запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Туркмении.

Юлия Алексеева