Путин встретится с Эрдоганом 12 декабря в Ашхабаде
Президент России Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 декабря в Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не раскрыл темы планируемого разговора.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Владимир Путин будет находиться с визитом в Туркмении 11–12 декабря. Он примет участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия и Дню нейтралитета.
Пресс-служба Кремля сообщала, что во время форума у господина Путина запланировано несколько встреч с иностранными коллегами. Помимо встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, другие контакты не анонсировали.