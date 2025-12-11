Путин встретится с Эрдоганом 12 декабря в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин проведет встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 12 декабря в Ашхабаде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не раскрыл темы планируемого разговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин будет находиться с визитом в Туркмении 11–12 декабря. Он примет участие в международном форуме, посвященном Году мира и доверия и Дню нейтралитета.

Пресс-служба Кремля сообщала, что во время форума у господина Путина запланировано несколько встреч с иностранными коллегами. Помимо встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом, другие контакты не анонсировали.