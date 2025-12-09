Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на неделе с 1 по 7 декабря выросла на 19,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. За указанный период были зарегистрированы 23,4 тыс. случаев гриппа — в 1,7 раза больше, чем неделей ранее. Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,7% — было зафиксировано 11 тыс. случаев.

В ведомстве отметили, что наибольший рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2).

Вакцинация против гриппа в России стартовала 4 сентября. В этом году, сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, планируется охватить до 60% населения и не менее 75% россиян, находящихся в группах риска. Для кампании было закуплено более 70 млн доз вакцин, большая часть из них — квадривалентные, то есть защищающие от четырех видов гриппа (двух вирусов типа А и двух типа В).

По данным на 9 декабря, прививку от гриппа сделали уже более 78,3 млн россиян — 53,2% населения страны.

Полина Мотызлевская