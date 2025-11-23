Продажам не здоровится

В 2025 году в ноябре, когда традиционно наблюдается всплеск простудных заболеваний, продажи противовирусных препаратов, вопреки ожиданиям фармритейлеров, сократились. В первую неделю месяца граждане потратили на такие средства совокупно 564 млн руб., что на 4% меньше год к году и на 28% меньше, чем в начале октября. Спрос на такие препараты корректируется за счет смещения традиционных пиков заболеваемости ОРВИ. Рост продаж противовирусных средств, как ожидают на рынке, в текущем году придется на декабрь.

С начала ноября 2025 года российские потребители потратили 3,8 млрд руб. на препараты, применяемые при гриппе, COVID и других респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ), следует из данных аналитической компании DSM Group. Несмотря на то, что в ноябре обычно заболеваемость растет, продажи таких средств в аптеках на первой неделе месяца (45-я неделя 2025 года) снизились как год к году, так и по сравнению с концом сентября — началом октября (40-я неделя).

Наиболее выраженные изменения произошли в категории средств для устранения симптомов простуды — как правило, это жаропонижающие и обезболивающие. С 3 по 9 ноября в рознице было реализовано 1,1 млн упаковок таких препаратов на 564 млн руб. По сравнению с 45-й неделей 2024 года это на 4% меньше в денежном выражении и на 11% — в натуральном. Относительно 40-й недели 2025 года объем продаж снизился на 28% в деньгах и на 29% в упаковках.

Сокращение продаж противовирусных средств год к году связано с тем, что осенью этого года пока не было выраженного роста заболеваемости ОРВИ, поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

По данным Роспотребнадзора, в начале ноября она оставалась на обычном уровне. Их снижению могли поспособствовать также длинные выходные в начале ноября и плюсовая температура воздуха.

Сезонные пики ОРВИ в России смещаются и в целом становятся менее выраженными. Так, по итогам осени—зимы 2024–2025 годов заболеваемость гриппом снизилась до минимума за последние почти 30 лет. По мнению экспертов, это произошло благодаря распространению вакцинации. Как сообщал Роспотребнадзор, на начало ноября текущего года от гриппа было привито более 59,4 млн граждан — 40,3% населения страны.

Повышение эпидемиологической сознательности меняет привычную для аптечной розницы сезонность продаж.

Как отмечают в RNC Pharma, обычно повышенный спрос на противовирусные фиксируется два раза в год — в декабре и сентябре. Но в 2025 году их натуральные продажи росли в феврале (на 29% год к году) и марте (на 53%). За эти два месяца россияне приобрели более 21 млн упаковок таких средств. Из-за аномально холодной погоды продажи противовирусных подросли на 4% год к году и в июне, добавляет Николай Беспалов. Благодаря этому произошел первый за два года рост продаж в натуральном выражении по итогам трех кварталов года.

В сентябре 2025 года был отмечен рост спроса на противовирусные препараты, но продажи оказались все же ниже результатов прошлого высокого сезона — примерно на 710 тыс. упаковок, следует из данных RNC Pharma. Следующий подъем заболеваемости ОРВИ, как ожидает инфекционист клиники академика Ройтберга Владимир Неронов, в этом году традиционно придется на декабрь. К такому же сценарию готовится аптечная розница, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.

Виктория Колганова