СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в ПНИПУ

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло сегодня днем в лаборатории аэрокосмического факультета, расположенной на ул. Академика Королева. По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и восьмилетняя девочка, еще два человека получили травмы. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, идет осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия. Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей. Ход расследования находится на личном контроле руководителя СУ СКР Дениса Головкина.