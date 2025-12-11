В Екатеринбурге пройдет выставка о новогодних сервизах с семейным столом Ельцина

В Ельцин-центре в Екатеринбурге в рамках новогодней программы откроют выставку «Хрустальный праздник», посвященную новогодним традициям XX века. Как пояснила директор музея первого президента России Анна Бородулина, выставка охватит период от дореволюционных сервизов до посуды времен перестройки. Центральной частью экспозиции станет «семейный стол» Бориса Ельцина, на котором будет выставлен его именной гербовый бордовый семейный сервиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В декабре в Ельцин-центре сменится арт-объект в атриуме — там появится работа художника «Урал Опера Балета» Юлианы Лайковой. «Когда мы готовили выставку к десятилетию Ельцин-центра, мы много рассуждали о том, что мы как команда этого места сильно с ним срослись и очень с ним связаны. Это ценностная, ментальная связь, и мы в этом арт-объекте хотим попробовать это ощущение отразить»,— сказала Анна Бородулина. Новый объект монтируют после 20 декабря.

Театральная платформа «В центре» к Новому году представит спектакль «Сказка о сером Льве», который поможет не только детям, но и взрослым понять, как принять себя, даже если ты необычный. В кинозале пройдет новогодний спектакль «Лучший Новый год», который станет «терапевтичной елкой» для взрослых и расскажет о суете, проблемах и переживаниях, которые обычно бывают перед Новым годом.

Со 2 января в Ельцин-центре будут проходить открытые концерты, на которых прозвучат разные направления музыки — от барочной музыки до джаза. В кинопрограмму войдут фильмы золотой эпохи Голливуда, пройдет лекция о традициях советского новогоднего просмотра кино. Помимо этого, пройдут чаепития с настольными играми и рисованием, мастер-классы по созданию подсвечников.

В детской программе — театральный мастер-класс «Создай свою сказку», в котором за полтора часа участники смогут поставить собственную историю в формате домашнего театра или театра теней. Также запланированы три занятия для детей до шести лет, а театр «Три апельсина» представит постановку, вдохновленную произведениями Даниила Хармса.

Анна Капустина