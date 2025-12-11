Суд в Канске приговорил отца убитых матерью детей к четырех годам колонии

Канский городской суд в Красноярском крае приговорил к четырем годам колонии Владимира Мытько за истязания троих детей и жены. Его супруга убила детей, у нее диагностирована параноидальная шизофрения.

Подсудимый Мытько признан виновным по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ. По данным следствия, мужчина с лета 2018 года по 14 апреля 2025-го, «желая добиться неукоснительного подчинения и послушания», систематически истязал малолетних сыновей и жену. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, передает ТАСС.

Трагедия произошла 14 апреля: в частном доме на улице Герцена в Канске нашли убитыми трех детей — четырехлетнюю девочку и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. У всех погибших были рубленые раны головы и тела. В отношении 29-летней матери возбудили дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ее арестовали, а в октябре отправили на принудительное лечение. Отца на момент преступления в доме не было, сообщили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах.