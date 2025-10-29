Убившую троих своих детей мать из Канска отправили на принудительное лечение

Суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар жительницу Канска (Красноярский край) Валентину Мытько, убившую троих своих детей. У подсудимой по итогам психолого-психиатрической экспертизы было выявлено хроническое психическое расстройство, «что лишало ее в момент совершения преступления способности осознавать опасность своих действий», сообщает СУ СКР региона.

В связи с назначением фигурантке дела принудительного лечения уголовное преследование в отношении нее отменено, уточнили в краевой прокуратуре.

Как писал «Ъ-Сибирь», трагедия произошла 14 апреля 2025 года. В частном доме в Канске были обнаружены тела детей в возрасте семи месяцев, четырех и восьми лет. Валентина Мытько в ходе допроса пояснила, что задушила свою дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Тогда следствием были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц органов системы профилактики).

До этого инцидента семья состояла на профилактическом учете. Мать также была на учете у психиатра, отец, Владимир Мытько, привлекался к административной ответственности за нанесение побоев сыну. Четвертый ребенок в семье после трагедии был помещен в детский дом.

Расследование уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц продолжается.

Александра Стрелкова