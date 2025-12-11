В аварии с автобусом в Тюменской области погибли два человека в машине

На 406 км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области произошло ДТП между автобусом и автомобилем, в результате которого погибли два человека в машине, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла ночью 11 декабря в Уватском районе. По предварительным данным, 35-летний водитель автобуса Van Hool выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой». Погибли 25-летний водитель и 22-летняя пассажирка автомобиля, они были жителями города Стрежевой (Томская область).

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет — в момент аварии там находилось 56 человек, в том числе 11 детей. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ирина Пичурина