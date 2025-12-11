Бюджет Курской области на 2026 год приняли с дефицитом 5 млрд рублей

Депутаты курской облдумы большинством голосов приняли законопроект о бюджете региона на 2026 год. Согласно документу, дефицит казны составит 5 млрд руб. при доходах 120 млрд руб. и расходах 125 млрд руб. Об этом сообщили в регпарламенте.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Курской областной думы

Среди расходов 2 млрд руб. запланированы на повышение зарплаты педагогов.

«Доволен ли я цифрами проекта бюджета? Конечно, нам необходимо больше. Я, как и вы, много лично общаюсь с людьми и слышу их боль. Большая проблема в том, что налог на прибыль предприятий, на который рассчитывали в прошлом году, не поступит в полном объеме по понятным причинам. Особое внимание мы будем уделять проблемам региона именно как прифронтового»,— отметил присутствовавший на заседании губернатор Александр Хинштейн.

В первом чтении главный финансовый документ региона был принят с дефицитом 4,2 млрд руб. при доходах 115,8 млрд руб. и расходах 120 млрд руб.

Алина Морозова