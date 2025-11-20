Бюджет Курской области на 2026 год приняли в первом чтении с дефицитом 4,2 млрд

Депутаты курской облдумы на сегодняшнем заседании приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год. Согласно документу, казна будет сформирована с дефицитом 4,2 млрд руб. при доходах 115,8 млрд руб. и расходах 120 млрд руб. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Курской областной думы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание Курской областной думы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании присутствовало 38 депутатов. Проект бюджета поддержал 31 из них, еще семеро воздержались. Также парламентарии озвучили предложения, которые, по их мнению, нужно внести в проект ко второму чтению. Оно пройдет до конца этого года.

В заседании принял участие губернатор Александр Хинштейн. «Могу вас заверить, что внимание к здравоохранению и образованию будет только возрастать. Очень рассчитываю, что вместе будем контролировать расходы и относиться к этим вопросам рачительно»,— отметил глава региона.

В первой редакции бюджета Курской области на 2025 год дефицит равнялся 3,25 млрд руб. при доходах 91,9 млрд и расходах 95,1 млрд. Документ окончательно приняли в декабре 2024 года.

Алина Морозова