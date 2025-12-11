Аэропорт Внуково предупредил об изменениях в расписании из-за атаки БПЛА

Московский аэропорт Внуково снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. В пресс-службе авиагавани предупредили, что расписание рейсов могут изменить из-за вводившихся ограничений.

Аэропорт временно закрывали в ночь на 11 декабря. Он не работал больше семи часов. В 9:55 мск в Росавиации сообщили, что в авиагавани снова действуют ограничения. Их сняли спустя полчаса.

В пресс-службе Внуково призвали пассажиров проверять статус своего рейса на онлайн-табло или в Telegram-боте. Уточнить информацию о рейсе можно по телефону справочной службы +7 (495) 937-55-55, отметили в авиагавани.

Ночью в Москве не работали все аэропорты — Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский. Более 200 рейсов были задержаны на прилет и вылет либо отменены из-за действовавших несколько часов ограничений. По данным Минобороны РФ, за ночь было сбито 287 БПЛА над 12 российскими регионами, из них 40 — над Московской областью. Утром 11 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести дронов, летевших на Москву.