Главу службы безопасности «Волга-Автодора» продлили арест до 14 февраля

Мензелинский городской суд продлил арест главе службы безопасности ООО «Волга-Автодор» Андрею Черкасину до 14 февраля 2026 года. Обвиняемого этапировали в СИЗО Мензелинска из Казани. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Андрей Черкасин обвиняется в организации нападения на Ирину Шевыреву, супругу казанского бизнесмена. По версии следствия, он был куратором слежки за потерпевшей.

Ранее Советский районный суд Казани продлил арест исполнителю нападения Рафису Султанову и домашний арест Булату Галлямову, который признал вину в организации слежки по заданию Черкасина.

По данным следствия, 14 октября Рафис Султанов напал на супругу казанского бизнесмена Ирину Шевыреву и нанес ей множественные ножевые ранения в область шеи и груди, после чего попытался скрыться. На суде он также сообщил журналистам о другом преступлении — наезде на Ирину Шевыреву на электросамокате в 2024 году.

Виктор Штерн