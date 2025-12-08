Одному из участников нападения на Ирину Шевыреву продлили домашний арест

Советский суд Казани продлил до 14 февраля домашний арест для начальника смены охраны компании «Волга-Автодор» Булата Галлямова, обвиняемого в покушении на убийство Ирины Шевыревой. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

На заседании как защита обвиняемого, так и сам Булат Галлямов поддержали ходатайство следователя о продлении домашнего ареста.

По версии следствия, обвиняемый участвовал в слежке за Ириной Шевыревой. Сам он признал вину еще в октябре.

Сегодня суд также продлил арест бизнесмена Станислава Шевырева до 14 февраля 2026 года. Он обвиняется в организации покушения на свою невестку, пострадавшую Ирину Шевыреву. В отличие от Булата Галлямова, бизнесмен находится в СИЗО.

Инцидент произошел 14 октября 2025 года рядом с гимназией № 94 на улице Восстания. На кадрах видно, как нападавший поджидал Ирину Шевыреву у её автомобиля и нанёс ей ножевые ранения в шею. Пострадавшая выжила и уже приняла участие в двух заседаниях. Своего свекра она считает невиновным.

Влас Северин