Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Одному из участников нападения на Ирину Шевыреву продлили домашний арест

Советский суд Казани продлил до 14 февраля домашний арест для начальника смены охраны компании «Волга-Автодор» Булата Галлямова, обвиняемого в покушении на убийство Ирины Шевыревой. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

На заседании как защита обвиняемого, так и сам Булат Галлямов поддержали ходатайство следователя о продлении домашнего ареста.

По версии следствия, обвиняемый участвовал в слежке за Ириной Шевыревой. Сам он признал вину еще в октябре.

Сегодня суд также продлил арест бизнесмена Станислава Шевырева до 14 февраля 2026 года. Он обвиняется в организации покушения на свою невестку, пострадавшую Ирину Шевыреву. В отличие от Булата Галлямова, бизнесмен находится в СИЗО.

Инцидент произошел 14 октября 2025 года рядом с гимназией № 94 на улице Восстания. На кадрах видно, как нападавший поджидал Ирину Шевыреву у её автомобиля и нанёс ей ножевые ранения в шею. Пострадавшая выжила и уже приняла участие в двух заседаниях. Своего свекра она считает невиновным.

Влас Северин