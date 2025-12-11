В зимнем сезоне на Кубани будут работать 65 канатных дорог и 125 горнолыжных трасс

Индустрия гостеприимства Краснодарского края готовится к новогодним праздникам с расширенным набором туристических предложений. Горнолыжные курорты региона заявляют о полной готовности к зимнему сезону и рассчитывают на рост потока отдыхающих по сравнению с прошлым годом, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В «Газпром Поляне» отмечают высокие темпы предварительных продаж ски-пассов и бронирований, а с 29 декабря по 7 января запустят цикл новогодних мероприятий «Зимние каникулы в горах» — с театральными перформансами, диджей-сетами, маркетом и тематическими фотозонами.

«Роза Хутор» в зимний сезон представит крупнейшую в России зону катания — 105 км трасс, обслуживаемых 32 подъемниками. Курорт подготовил 52 трассы разной сложности, учебные склоны и инфраструктуру для массовых и семейных активностей: горный родельбан, тюбинг, каток, высокогорные качели и мосты, «Хаски-хутор» и парк альпак. На праздники откроются горная резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка, пройдут шоу-программы.

В «Красной Поляне» гостям предложат 30 км трасс, восемь зон фрирайда, маршруты для вечернего катания и три сноупарка. Курорт сохраняет один из самых длительных сезонов в стране — снег на высотах свыше 2 тыс. м держится до июля. Спа-комплексы и горные бани дополнят спортивную инфраструктуру, а акцент наступающего сезона смещен на гастрономические проекты.

Всего в зимнем сезоне 2025–2026 годов в крае будут работать 65 канатных дорог и 125 классифицированных трасс общей протяженностью около 170 км. Кроме того, туристам доступны свыше 760 объектов показа, а реестр туристских маршрутов региона, насчитывающий 331 позицию, в 2025 году пополнился 74 новыми маршрутами.

Вячеслав Рыжков