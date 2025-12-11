Министр транспорта Удмуртии: «Расписание автобусов сбилось из-за пробки»

Глава минтранса Удмуртии Геннадий Таранов выявил причину сбоев в работе автобусного маршрута №320. На своей странице во «Вконтакте», он отметил, что основным фактором задержек стали пробки.

Фото: Геннадий Таранов, «ВКонтакте»

«Как и обещал, в 06:20 был на автобусной остановке — поворот на Ягул в сторону Ижевска. Маршрут №320. Первый автобус подошел ровно по расписанию, заполненный на треть. Второй автобус должен был прийти в районе 06:50. Его мы ждали больше часа. Понятно, что пришел переполненный. И следом за ним через 20 минут приехал третий автобус — полупустой. То есть примерно в 06:50 расписание автобусов сбилось из-за пробки в сторону Ижевска»,— отметил господин Таранов.

Для решения проблемы министр предложил два варианта: увеличить число автобусов на маршруте для сокращения интервалов или разворачивать некоторые автобусы в пиковые часы раньше конечной остановки для ускорения движения. Перевозчик «Автотранс+» будет работать над этими вариантами.

Геннадий Таранов также отметил, что задержки наблюдаются и на других маршрутах, однако все автобусы вышли в рейсы по расписанию. Завтра министр планирует провести повторный анализ работы маршрута с учетом принятых мер.

Вчера утром на все 30 пригородных маршрутов Завьяловского района вышли новые автобусы. Местные жители в соцсетях пожаловались на работу перевозчика. Они указывали, что на маршрутах сократилось число автобусов, в частности говорится о том, что на одной линии вместо четырех больших машин вывели две небольшие. Сообщается о задержках общественного транспорта и переполненных автобусах, в их числе по направлениям от Ягула и Хохряков. В миндортрансе Удмуртии прокомментировали жалобы жителей на нового перевозчика. По данным ведомства, «есть вопросы, которые необходимо урегулировать».

10 декабря на межмуниципальные маршруты вышел новый перевозчик «Автотранс+». Для обслуживания маршрутов он приобрел 43 новых автобуса среднего класса. ИПОПАТ перевозки прекратил, о причинах неизвестно.

Анастасия Лопатина