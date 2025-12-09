«АвтоТранс+» будет обслуживать межмуниципальные маршруты вместо «ИПОПАТ»

С 10 декабря новый перевозчик «АвтоТранс+» приступит к обслуживанию 38 межмуниципальных маршрутов, ранее находившихся под управлением «ИПОПАТ», сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Смена перевозчика произошла в связи с уведомлением «ИПОПАТ» о прекращении перевозок по межмуниципальным маршрутам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Все маршруты будут продолжать работать по регулируемым тарифам: цена проезда не изменится, льготы для отдельных категорий пассажиров сохранят. Для обслуживания маршрутов «АвтоТранс+» приобрел 43 новых автобуса среднего класса.

«Лично проконтролировал состояние автопарка перевозчика, которым он собирается закрывать маршруты. В рейсы пойдут только новые автобусы. Перевозчик будет мониторить ситуацию с пассажиропотоком и при необходимости регулировать количество транспорта на маршрутах»,— прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Анастасия Лопатина