Миндортранс Удмуртии ответил на жалобы жителей на нового перевозчика «АвтоТранс»

В миндортрансе Удмуртии прокомментировали жалобы жителей на нового перевозчика «АвтоТранс+», который с 10 декабря сменил «ИПОПАТ» на межмуниципальных рейсах. По данным ведомства, на данный момент «есть вопросы, которые необходимо урегулировать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотография конечной остановки в поселке Ягул

Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии Фотография конечной остановки в поселке Ягул

Фото: пресс-служба миндортранса Удмуртии

«Миндортранс держит данную ситуацию на контроле. Сегодня в конце дня будут приняты решения об изменения схемы движения некоторых маршрутов в целях полного вывоза людей до мест назначения. Для этого у перевозчика есть дополнительный резерв автобусов»,— говорится в сообщении.

По данным на 08:00, сегодня утром на все 30 пригородных маршрутов Завьяловского района вышли новые автобусы. Местные жители в соцсетях пожаловались на работу перевозчика. Они указывали, что на маршрутах сократилось количество автобусов: в частности, говорится о том, что на одной линии вместо четырех больших машин вывели две небольших. Сообщается о задержках общественного транспорта и переполненных автобусах, в их числе по направлениям от Ягула и Хохряков. Жители жалуются на переполненные остановки.

Напомним, 10 декабря на межмуниципальные маршруты вышел новые перевозчик «АвтоТранс+». Для обслуживания маршрутов он приобрел 43 новых автобуса среднего класса. «ИПОПАТ» перевозки прекратил, о причинах неизвестно.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадия Таранова, он лично проконтролировал состояние автопарка перевозчика и отметил, что тот будет мониторить ситуацию с пассажиропотоком и при необходимости регулировать количество автобусов на маршрутах.