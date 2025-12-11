В Орловской области из-за атаки БПЛА пострадал частный дом

Дежурные средства ПВО ночью сбили пять беспилотников над Орловской областью. Никто не пострадал, но в одном из районов региона были повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По данным Минобороны, за ночь над Россией уничтожили 287 БПЛА, включая 24 над Черноземьем. Помимо Орловской области, десять дронов сбили над Липецкой, пять — над Курской, четыре — над Воронежской.

Правительство Курской области подтвердило информацию оборонного ведомства. Власти Липецкой области пока не прокомментировали атаки.

По данным губернатора Александра Гусева, вечером и ночью над Воронежской областью ликвидировали семь беспилотников и одну воздушную цель. В областном центре было повреждено административное здание и несколько многоквартирных домов. Для обеспечения безопасности из одной многоэтажки эвакуировали 80 жильцов. 13 из них остаются в пункте временного размещения.

Кабира Гасанова