Трое ученых получат Демидовскую премию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в феврале 2026 года состоится церемония награждения лауреатов Демидовской премии — одной из наиболее значимых негосударственных научных наград в России, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Каждый лауреат получит денежное поощрение в размере 2 млн руб.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Попечительский совет Демидовского фонда утвердил имена трех российских ученых. Ими стали:

Номинация «Физика»: академик РАН Александр Латышев из Новосибирска — ведущий мировой специалист в области физики низкоразмерных полупроводниковых систем, наноэлектроники и нанофотоники;

Номинация «Химия»: академик РАН, Герой труда России Юрий Милехин из Люберец (Московская область) — ведущий ученый в сфере химии энергетических конденсированных систем и генеральный конструктор Федерального центра двойных технологий «Союз»;

Номинация «Медицина»: академик РАН Александр Румянцев из Москвы — известный ученый-педиатр, доктор медицинских наук, основатель и руководитель НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.

В феврале этого года церемония вручения Демидовских премий лауреатам 2024 года состоялась в резиденции губернатора Свердловской области. Награды получили академики РАН Михаил Садовский, Михаил Островский, Виталий Наумкин и член-корреспондент РАН Владимир Пудалов.

Ирина Пичурина