В Екатеринбурге четырем академикам вручили Демидовскую премию
В резиденции губернатора Свердловской области состоялась церемония вручения Демидовских премий лауреатам 2024 года, приуроченная ко Дню российской науки, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Поддержка науки и ученых, содействие научной деятельности — один из ключевых приоритетов в работе правительства Свердловской области»,— сообщил на торжественной церемонии исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.
Лауреатами Демидовской премии 2024 года стали:
- Академик РАН Михаил Садовский — за вклад в исследования в области сверхпроводимости.
- Член-корреспондент РАН Владимир Пудалов — за вклад в исследования квантовых материалов.
- Академик РАН Михаил Островский — за вклад в молекулярную физиологию и биофизику зрения.
- Академик РАН Виталий Наумкин — за вклад в развитие мирового востоковедения.
Лауреаты Михаил Садовский и Виталий Наумкин родились в Свердловске и связаны с регионом. Кроме того, Михаил Садовский окончил Уральский государственный университет и работает в институте электрофизики Уральского отделения РАН.
Демидовская премия была учреждена в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Демидовым. Она вручалась на протяжении 34 лет с 1832 по 1865 годы. В 1993 году премия в Свердловской области была возрождена. Премия вручается ежегодно российским ученым за выдающийся вклад в развитие науки.