В Екатеринбурге четырем академикам вручили Демидовскую премию

В резиденции губернатора Свердловской области состоялась церемония вручения Демидовских премий лауреатам 2024 года, приуроченная ко Дню российской науки, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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«Поддержка науки и ученых, содействие научной деятельности — один из ключевых приоритетов в работе правительства Свердловской области»,— сообщил на торжественной церемонии исполняющий обязанности губернатора Алексей Шмыков.

Лауреатами Демидовской премии 2024 года стали:

Академик РАН Михаил Садовский — за вклад в исследования в области сверхпроводимости.

Член-корреспондент РАН Владимир Пудалов — за вклад в исследования квантовых материалов.

Академик РАН Михаил Островский — за вклад в молекулярную физиологию и биофизику зрения.

Академик РАН Виталий Наумкин — за вклад в развитие мирового востоковедения.

Лауреаты Михаил Садовский и Виталий Наумкин родились в Свердловске и связаны с регионом. Кроме того, Михаил Садовский окончил Уральский государственный университет и работает в институте электрофизики Уральского отделения РАН.

Демидовская премия была учреждена в 1832 году уральским горнопромышленником Павлом Демидовым. Она вручалась на протяжении 34 лет с 1832 по 1865 годы. В 1993 году премия в Свердловской области была возрождена. Премия вручается ежегодно российским ученым за выдающийся вклад в развитие науки.

Полина Щуцкая