В Ростовской области Россельхознадзор выявил амброзию в 2,6 тысячи тонн кукурузы

Россельхознадзор обнаружил в партии кукурузы объемом 2,6 тыс. тонн на складе в Веселовском районе Ростовской области заражение опасным карантинным сорняком — амброзией полыннолистной. Проверку провело Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия совместно с экспертами Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Валентина Любашенко

По информации инспекции, зерно предназначалось для переработки и находилось на складе юридического лица. По факту выявления карантинного объекта предприятию объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Партию кукурузы направили на переработку на предприятие, которое использует технологию уничтожения жизнеспособности карантинных объектов.

«Основной вред амброзии заключается в развитии мощной надземной массы и корневой системы, что угнетает культурные растения и резко снижает плодородие почвы. Наиболее сильно от сорняка страдают яровые зерновые и пропашные культуры»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко