В аэропортах Москвы задержано более 200 рейсов из-за ночной атаки БПЛА

В аэропортах Москвы более 200 рейсов задержаны на прилет и вылет либо отменены из-за действовавших несколько часов ограничений на полеты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные онлайн табло.

В Шереметьево по состоянию на 6:00 мск 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, а 23 рейса были задержаны на вылет, подсчитало агентство. В аэропорту заявили, что ситуация в терминалах спокойная, и скопления пассажиров нет. Внуково также скорректировало расписание полетов. Число задержанных рейсов не приводится, но в аэропорту уточнили, что пассажирам выдано уже более 500 матрасов и ковриков.

О корректировке расписания и отмене части рейсов сообщили «Россия» и «Победа» (входят в группу «Аэрофлот»). В «Аэрофлоте» сказали, что часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.

Аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково, Жуковский не работали всю ночь на фоне атак БПЛА. По данным Минобороны РФ, за ночь было сбито 287 БПЛА над 12 российскими регионами, из них 40 — над Московской областью.