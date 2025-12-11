Геннадий Таранов подвел итоги первого дня работы новых маршрутов в Удмуртии

Министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов подвел итоги первого дня работы с руководителем «Автотранс+» на новых маршрутах. Об этом министр сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Геннадий Таранов, «ВКонтакте»

«Первый день не обошелся без накладок, в том числе и по объективным причинам, включая возникшую техническую неисправность. Маршрут №322, на котором сегодня из-за организационно-технических неполадок было выполнено только два рейса из пяти, завтра будет отработан в полном объеме. Самые основные вопросы касались нехватки транспорта на маршрутах № 301, 308, 3200, 331, 365. Завтра эти направления усиливаем автобусами»,— написал господин Таранов.

Также он отметил, что стоимость проезда осталась на прежнем уровне, оплата осуществляется через терминал. На всех маршрутах перевозчика действует единый социальный проездной билет, однако городские, школьные и студенческие карты не действуют, так как это межмуниципальные маршруты. Геннадий Таранов также сообщил, что утром посетит остановку на повороте на Ягул для контроля работы транспорта в часы пик.

Вчера утром на все 30 пригородных маршрутов Завьяловского района вышли новые автобусы. Местные жители в соцсетях пожаловались на работу перевозчика. Они указывали, что на маршрутах сократилось число автобусов: в частности, говорится о том, что на одну линию вместо четырех больших машин вывели две небольшие. Сообщается о задержках общественного транспорта и переполненных автобусах, в их числе по направлениям от Ягула и Хохряков. В миндортрансе Удмуртии прокомментировали жалобы жителей на нового перевозчика. По данным ведомства, «есть вопросы, которые необходимо урегулировать».

10 декабря на межмуниципальные маршруты вышел новый перевозчик «Автотранс+». Для обслуживания маршрутов он приобрел 43 новых автобуса среднего класса. ИПОПАТ перевозки прекратил, о причинах неизвестно.

Анастасия Лопатина