Президент Польши не знал о планах передать Украине польские МиГ-29

Президента Польши Кароля Навроцкого не информировали о запланированной передаче Украине польских самолетов МиГ-29, сообщил глава Бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач. Он считает, это свидетельствует о непрофессионализме правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кароль Навроцкий

Фото: Lisi Niesner / Reuters Кароль Навроцкий

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Как пояснил господин Пшидач, в прошлые годы Польша передавала военное оборудование Украине только с согласия президента. Соответствующие обсуждения проходили в Бюро нацбезопасности или в президентском дворце.

«С некоторым удивлением, но и с интересом мы услышали от правительства и высокопоставленных офицеров польской армии заявления о конкретных планах по этому вопросу... Следовало проконсультироваться с главнокомандующим вооруженными силами, но этого, к сожалению, не сделали. Это не свидетельствует о профессионализме со стороны правительства», — прокомментировал он (цитата по Wirtualna Polska).

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш отрицает, что консультаций по этому вопросу не проводилось. По его словам, эта тема сейчас обсуждается в комитете по безопасности. «Они все чаще вводят президента в заблуждение. Мне это не нравится»,— добавил министр.

Вчера господин Косиняк-Камыш рассказал, что Польша обсуждает передачу Украине оставшихся у польских ВВС истребителей МиГ-29. По его словам, истребители планируется отдать «как можно быстрее». Сколько самолетов может получить Киев, не уточнялось. До этого Польша уже передала Украине около десяти МиГ-29.

О развитии конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский согласовал перепланировку».