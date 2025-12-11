«РИА Новости» подсчитало средний размер соцпенсии в России в 2026 году

Средний размер соцпенсии в России в 2026 году достигнет 16,6 тыс. руб., сообщает «РИА Новости». Агентство подсчитало сумму на основе открытых данных. В Госдуме говорили, что этот тип пенсии проиндексируют на 6,8% с 1 апреля.

Социальную пенсию получают нетрудоспособные граждане по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Деньги выплачивают, если человек не наработал нужный страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии и фиксированные выплаты на 7,6%. Страховая пенсия по старости в среднем будет повышена на 1,9 тыс. руб. и превысит 27 тыс. руб. Минтруд говорил, что часть россиян получат январские пенсии раньше срока.