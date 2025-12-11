Конгресс Гондураса отказался подтверждать итоги выборов президента

Постоянная избирательная комиссия Конгресса Гондураса отказалась подтверждать результаты президентских выборов, прошедших 30 ноября. Руководитель Конгресса Луис Редондо в качестве причин назвал нарушение свободы избирателей, давление на процесс со стороны организованных преступных структур, а также давление со стороны других стран, пишет Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель Конгресса Луис Редондо (в центре)

Фото: Honduras Congress / Handout / Reuters Руководитель Конгресса Луис Редондо (в центре)

Фото: Honduras Congress / Handout / Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Гондураса могут попытаться сфальсифицировать результаты президентских выборов. Он отмечал, что избирком страны после проведения выборов внезапно прекратил подсчет голосов. Предварительные итоги показали тесное соперничество двух кандидатов — Насри Асфуры и Сальвадора Насраллы. По словам президента США, господин Асфура опережал соперников, но подсчеты остановились, когда было обработано лишь 47% бюллетеней.

Последние результаты, опубликованные 9 декабря, показали, что Насри Асфура опережает соперника примерно на 40 тыс. голосов при подсчете более 99% бюллетеней.

Влад Никифоров