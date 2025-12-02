Трамп пригрозил Гондурасу расплатой за фальсификацию итогов президентских выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Гондураса могут попытаться сфальсифицировать результаты президентских выборов.

«Похоже, Гондурас пытается изменить результаты президентских выборов. Если это произойдет, им придется серьезно заплатить»,— написал господин Трамп в Truth Social.

30 ноября в Гондурасе прошли выборы президента. Дональд Трамп заявил, что избирком страны внезапно прекратил подсчет голосов. Предварительные итоги показали тесное соперничество двух кандидатов — Насри Асфуры и Сальвадора Насраллы. По словам президента США, господин Асфура опережал соперников, однако подсчеты остановились, когда было обработано лишь 47% бюллетеней.

Крайне важно, чтобы избирательная комиссия Гондураса завершила подсчет голосов, написал Дональд Трамп. «Демократия должна восторжествовать»,— добавил он.

В свою очередь, кандидат на пост президента Гондураса от правящей партии Libre Рикси Монкада обвинила господина Трампа во вмешательстве в выборы (трансляцию вел телеканал UNE TV). Она также заявила, что некоторые протоколы были сфальсифицированы, а потому итоги голосования необходимо пересмотреть в установленный законом 30-дневный срок.