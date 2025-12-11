В Екатеринбурге авария на трубопроводе затронула семь домов

В среду, 10 декабря, в Екатеринбурге произошла авария на системе теплоснабжения, затронувшая семь многоквартирных домов, где проживают 1491 человек, в том числе 372 ребенка, сообщили в МЧС Свердловской области. Также она затронула детский сад и школу.

Авария произошла на трубопроводе диаметром 200 мм, что привело к нарушению теплоснабжения. Работы по устранению последствий проводила аварийно-восстановительная бригада АО «ЕТК» в составе 10 сотрудников и четырех единиц техники. Теплоснабжение с понижением температуры сохраняли благодаря обратной схеме подачи, а горячее водоснабжение обеспечивалось из обратного трубопровода.

К 9:30 11 декабря аварийно-восстановительные работы планируют завершить и полностью восстановить теплоснабжение.

Ирина Пичурина