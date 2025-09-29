В беспорядке вещей

С 29 сентября по 2 октября в Сочи пройдет XXII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», участие в котором примет президент РФ Владимир Путин. Ключевая тема форума в текущем году звучит практично: «Полицентричный мир: инструкция по применению». На открытии мероприятия будет по традиции представлен подготовленный ведущими экспертами «Валдая» доклад. “Ъ” заранее ознакомился с документом, носящим весьма интригующее название: «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок».

География участников ежегодного заседания Валдайского клуба в Сочи в духе лейтмотива этого года весьма полицентрична: 140 экспертов из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, Пакистан, США, Узбекистан, Эфиопию, ЮАР и другие. Они будут в течение четырех дней обсуждать ключевые международные проблемы с коллегами из России, а также высокопоставленными российскими официальными лицами. В числе последних в этом году ожидаются министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, заместитель председателя правительства Александр Новак и мэр Москвы Сергей Собянин. Ожидается, что на форуме выступит президент РФ Владимир Путин.

В первый день конференции будет обнародован доклад о текущем состоянии дел в мире, подготовленный ведущими экспертами «Валдая» Олегом Барабановым, Антоном Беспаловым, Тимофеем Бордачевым, Федором Лукьяновым, Андреем Сушенцовым и Иваном Тимофеевым. В обзоре, название которого отсылает к известному фильму Стэнли Кубрика, аналитики отмечают, что полицентричный — или многополярный — мир не предполагает устойчивых принципов и правил поведения. Как поясняет научный директор Валдайского клуба Федор Лукьянов, «это сложная среда, в которой одновременно действует намного больше игроков и определяющих факторов, чем в системах мирового управления, к которым мы привыкли с середины ХХ века». Это, как следует из доклада, создает ситуацию, когда прежне действовавшие основы мироустройства уже не актуальны, а новые не до конца понятны: «То, что еще вчера представлялось современным или незыблемым, сегодня уже пройденный этап. А то, что выглядело безнадежной архаикой, снова обретает актуальность. Осознать изменения и перестроиться, исходя из них, удается далеко не сразу и не всем».

Современное мировоззрение, как констатируют авторы доклада, в основном базируется на опыте ХХ века. По масштабу потрясений, выпавших на долю человечества, тому столетию найдется немного аналогов в истории. Но его багаж, как говорится в обзоре, все меньше применим к текущим процессам, хотя они и представляют собой закономерное развитие предыдущей ситуации.

«По ряду причин (идеологических, политических, экономических) к концу прошлого века сложилось мнение, будто принципы общежития, соответствующие идеалам либерального мирового порядка, не подлежат коррекции и зафиксированы на неопределенно долгое время. Это, само собой, оказалось заблуждением. Особенности именно того порядка и предопределили наступление сегодняшних перемен, быстрых, бурных, даже пугающих»,— подчеркивают эксперты.

О полном крахе прежних реалий, впрочем, речь не идет. Мировые процессы, как отмечают «валдайцы», позволяют предположить, что сформировавшаяся система торгово-экономических связей и военно-политических ограничителей более устойчива, чем могли ожидать ее создатели. Но роль последних будет сокращаться по мере диверсификации силы, влияния и экономического потенциала на планете. При этом сама себе полицентричность им видится не как новый порядок, а просто менее линейная и намного более вариативная среда.

В этой усложнившейся новой конфигурации многие игроки стараются добиваться своих целей, упрощая подходы. «Общей тенденцией становится обращение к военному решению внешнеполитических задач. Право сильного если не торжествует повсеместно, то напоминает о себе в наиболее "горячих" регионах планеты. Международные институты отходят на второй план, уступая место более архаичным способам урегулирования конфликтов»,— констатируют авторы доклада.

Обсуждая потенциал радикальных перемен в мире, эксперты не обошли и казус Дональда Трампа. Многие его сторонники в США говорят о «второй американской революции», но авторы доклада действия его администрации называют лишь «революцией наполовину». «Не разрушение прежнего порядка ради создания нового, а демонтаж того, который требовал от Америки излишних расходов и усилий,— и все. Трамписты, кажется, вовсе не мыслят в категориях международного порядка, будучи жестко ориентированы на национальные интересы. Как представители самого сильного игрока, они с разными странами предпочитают произвольный набор отношений, в которых все определяется дифференциалом, масштабом преимущества США над каждой конкретной страной»,— поясняют составители, добавляя, что такое преимущество, опирающееся в том числе на инструменты уходящего либерального мирового порядка, пока сохраняется практически над всеми.

Также составители обзора не вполне согласны с тем, что о дипломатии сегодня имеет смысл говорить лишь в прошедшем времени. В эпоху осыпающегося порядка и постоянного возникновения новых очагов противоречий пространство дипломатии, по их мнению, наоборот, расширяется. «Но ее задачи — не разрешать противоречия (между государствами.— “Ъ”), а поддерживать их на уровне, позволяющем избегать фатальных конфликтных проявлений, и добиваться хотя бы минимально необходимой кооперации»,— развивают свою мысль эксперты.

Возможно, изменилось, по их оценке, и назначение войн: «Теперь их смысл — не победа (достижение всех целей одного из участников), а поддержание баланса, необходимого для относительно мирного развития». Базовую же проблему несправедливости, вызванной разными силовыми возможностями государств, решить, как отмечается в докладе, невозможно. «Но даже та система, что есть сейчас, справедливее той, что была раньше — в имперский, биполярный или краткий однополярный периоды международных отношений. Хотя бы потому, что на глобальном уровне нынешняя модель взаимоотношений устойчивее к вызовам, связанным с внутренними проблемами, которые переживают общества, и их спонтанным поведением вовне»,— пишут эксперты. И приводят примеры: преодоление, пусть и с немалыми издержками, общемирового кризиса, связанного с пандемией, а также приспособление мировой системы к санкциям, торговым и обычным войнам. Характерно в этом плане также появление феномена мирового большинства, уклоняющегося от участия в конфликтах и не занимающего ничью сторону, но готового к сотрудничеству со всеми.

Ключевой вывод доклада: «Современный мир удивительно устойчив к вызовам, порождаемым двигателями его развития. И его устойчивость — не попытки зацепиться за прежние связи или сохранить имевшиеся ранее возможности в условиях исчезновения международного порядка, созданного Западом. Она связана с более фундаментальными изменениями как структуры мира, так и внутреннего развития государств. И это не "самые большие перемены во времени…"» Это, по мнению авторов документа, просто новые времена, которые не надо ни с чем сравнивать.

