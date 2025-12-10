Трамп: США захватили танкер у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска захватили крупный танкер у берегов Венесуэлы.

«Мы только что захватили танкер у берегов Венесуэлы — самый крупный из когда-либо захваченных танкеров»,— сказал господин Трамп (цитата по USA Today).

Других деталей операции президент США не привел. Reuters со ссылкой на источники ранее писало, что операцией руководила Береговая охрана Соединенных Штатов.

С сентября США наносят удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по данным американской разведки, связаны с контрабандой наркотиков. Всего за это время погибли более 80 человек. В интервью Politico Дональд Трамп заявлял, что военная активность Вашингтона в Карибском регионе будет расти. Раскрывать детали военной стратегии США в отношении Венесуэлы он отказался.