«Базис» для узкого круга

Компания «Базис», входящая в группу «Ростелекома» (MOEX: RTKM), завершила сбор книги заявок на участие инвесторов в IPO. Не исключено, что первичное размещение акций пройдет по верхней границе ценового диапазона, однако отсутствие сведений о масштабной переподписке говорит в пользу узкого круга покупателей. При этом институциональные инвесторы, по данным источников “Ъ”, осторожно отнеслись к этому размещению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @basistech Фото: @basistech

9 декабря компания «Базис» завершила прием заявок на участие в IPO. Показатели — цена и объем — размещены и будут изложены 10 декабря, перед стартом биржевых торгов. Накануне эмитент заявил, что спрос инвесторов «превысил объем IPO в размере 3 млрд руб. по верхней границе ценового диапазона — 109 руб.».

Величину переподписки в компании не уточнили, но заявили “Ъ”, что она позволяет «стратегически подойти к вопросу аллокации и удовлетворить интересы всех участников рынка», а также «поддержать последующий спрос на акции компании».

Опрошенные “Ъ” брокеры также не раскрыли размер переподписки. Учитывая, что IPO проводилось в очень сжатые сроки, эмитент «не ставил целью многократную переподписку», считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Такая ситуация свидетельствует в пользу размещения среди ограниченного круга инвесторов, в том числе физических лиц. Как заявил “Ъ” источник на финансовом рынке, эмитент не «проводил анонсирования для широкого круга брокеров, как другие эмитенты-организаторы IPO в 2025 году». Еще два источника “Ъ” заявили, что «Базис» проводил встречу с брокерами «только в индивидуальном порядке». Кроме того, портфельные менеджеры шести управляющих компаний заявили “Ъ”, что не участвуют в размещении. Крупным инвесторам «такое размещение может быть просто неинтересно», а компания может остаться «нишей для узкого круга инвесторов», поясняет аналитик ИК «Вектор Капитал» Алексей Головинов.

ПАО «Базис» входит в группу «Ростелекома» и является крупнейшим российским вендором и разработчиком ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой. В рамках IPO миноритарные акционеры выставили на продажу акции объемом около 3 млрд руб. (около 17%). По данным отчетности группы по МСФО за девять месяцев 2025 года, выручка компании увеличилась на 37%, до 3,5 млрд руб., чистая прибыль — на 20%, до 1 млрд руб.

Но даже высокая переподписка не может гарантировать уверенный рост котировок после выхода на биржу, тем более учитывая нынешнюю конъюнктуру фондового рынка, отмечают аналитики. В декабре индекс Московской биржи остается вблизи значений начала 2025 года (около 2700 пунктов). Кроме того, акции «Дом.РФ», где книга была переподписана четыре раза (см. “Ъ” от 21 ноября), торгуются ниже уровня размещения.

По оценке экспертов, у «Базиса» есть ресурсы для наращивания финансовых показателей. По оценке аналитиков «ВТБ Капитал Трейдинг» (один из организаторов размещения), до 2031 года чистая прибыль группы будет расти в среднем на 30% в год. В ноябре компания приняла дивидендную политику, по которой выплаты могут превышать 50% от чистой прибыли при низком соотношении чистого долга к операционной прибыли до вычета амортизации и капитализируемых расходов.

В настоящее время чистый долг эмитента отрицательный. Кроме того, основной акционер продолжает удерживать свою долю и не выходит из актива, что говорит о его заинтересованности «в дальнейшем развитии бизнеса», отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Продукты эмитента включены в Единый реестр российского ПО, а ряд продуктов имеет сертификаты ФСТЭК четвертого уровня доверия, что позволяет компании участвовать в тендерах госзаказов, указывает начальник отдела инвестиционного консультирования «Велес Капитала» Дмитрий Сергеев.

Вместе с тем участники рынка обращают внимание и на другие показатели. Формат IPO, при котором компания выставляет доли действующих акционеров, настораживает инвесторов. По мнению Дмитрия Сергеева, инвесторы опасаются, что эмитенту «будет сложно поддержать высокие темпы роста бизнеса в период снижения темпов роста российской экономики». Источник “Ъ” в крупной УК отметил, что цена размещения не предполагала дисконта к справедливой оценке, а дисконты по мультипликаторам получены, исходя из оптимистичных финансовых прогнозов. «Базис оценивается в 6 EV/EBITDAC на 2026 год — это вполне справедливая цена для акций и сопоставима с такими конкурентами, как "Аренадата" и "Группа Позитив", но для IPO должен быть дисконт 15–20%»,— считает портфельный управляющий. «В терминах EV/EBITDA на 2026 год компания стоит 4,5, тогда как рынок торгуется около 5–6, то есть дисконт есть, но он незначительный для первичного размещения акций»,— указывает другой собеседник “Ъ”.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев